arriva il tour europeo per brunori sas

Periodo d'oro per Brunori Sas, il cantautore cosentino arrivato terzo a Sanremo 2025 con il brano 'L'albero delle noci'. L'artista - dopo un tour primaverile nei palazzetti molto soddisfacente, un concerto evento a Circo Massimo, un tour estivo che sta entrando nel vivo e un appuntamento già programmato a ottobre per l'Arena di Verona – è pronto a raggiungere le maggiori città europee con la sua musica. Brunori in Europa. L'intento di ' Brunori in Europa ', la tappa di fine anno del tour che a dicembre condurrà Dario Brunori e la sua storica band in tutte le principali città del continente, è quello di "estendere l'abbraccio in musica al popolo brunoriano disseminato in Europa".

