Ordinanza anti-alcol alla stazione | minimarket vince il ricorso al Tar contro il Comune di Pisa

Una vittoria importante per i minimarket e i consumatori: il Tar della Toscana ha annullato l’ordinanza anti alcol del Comune di Pisa, riconoscendo la legittimità delle loro attività e delle libertà di consumo. La sentenza numero 823, pubblicata lo scorso 7 maggio 2025, segna un punto a favore di chi difende i diritti di commercio e tutela dei cittadini. Il giudice ha quindi accolto il ricorso, ripristinando le condizioni di mercato e di fruizione più libere nella zona stazione.

Il Tar della Toscana, con la sentenza numero 823 pubblicata lo scorso 7 maggio 2025, ha annullato l'ordinanza del Comune di Pisa del giugno 2024 che fissava divieti e orari per la vendita di alcolici e modalità per il consumo di bevande in vetro in zona stazione. Il giudice ha quindi accolto il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it