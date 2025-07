Napoli l’accordo è arrivato | l’attaccante cambia maglia a questa cifra

di tutte le ultime novità di mercato che stanno infiammando Napoli. Con l'arrivo dell'accordo 232 e il trasferimento dell'attaccante a una cifra sorprendente, il club partenopeo si prepara a un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunità. Antonio Conte e la dirigenza sono al lavoro senza sosta per rafforzare la squadra e conquistare nuovi traguardi, mantenendo alta la passione dei tifosi. Ecco tutto quello che c’è da sapere...

Il Napoli aveva fretta di risolvere questa situazione riguardante il giocatore in questione: ecco a quale cifra cambia squadra. Il Napoli sta lavorando tantissimo per quanto riguarda il futuro della squadra allenata da Antonio Conte. Sia in entrata che in uscita, visto e considerato che le situazioni da sbrigare da parte di Aurelio De Laurentiis e colleghi non sono per niente poche. Proprio per questa ragione, abbiamo deciso di parlarvi principalmente dell'accordo che gli azzurri avrebbero trovato per l'attaccante. Finalmente una delle situazioni che ha fatto discutere di più in assoluto nelle ultime settimane è stata risolta, e il club campano può pensare adesso a tutt'altro tipo di operazioni, in entrata e in uscita che siano.