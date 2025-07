Il (costosissimo) regalo di Lazza a sua mamma sul palco di San Siro.

Il palco di San Siro si è trasformato in un vero e proprio teatro di emozioni, grazie a Lazza e al suo straordinario show. Un concerto che ha unito grande spettacolo e momenti intimi, lasciando tutti senza fiato. Tra sorprese e ospiti di lusso, Jacopo Lazzarini ha regalato un’esperienza indimenticabile, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di sorprendere. Un evento che resterà nella memoria di tutti gli appassionati di musica italiana.

Per molti è stato un concerto epico. Per altri è stato anche intimo. Lazza non ha deluso nessuno con il suo primo show nel tempio della musica di Milano. Jacopo Lazzarini ha fatto salire sul palco di San Siro tantissimi ospiti, da Anna a Ghali, passando per Marracash, Laura Pausini, Geolier e non.