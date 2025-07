Uomini e Donne Giovanni Siciliano attacca Barbara De Santi | scontro social e frecciate velenose

L’ultimo capitolo del popolare show Uomini e Donne si infiamma sui social, dove Giovanni Siciliano scaglia accuse velenose contro Barbara De Santi. Tra frecciate taglienti e sarcasmo pungente, il duello online coinvolge i fan e accende il dibattito. Ma cosa ha scatenato questa furiosa reazione? Scopriamo insieme i dettagli di un acceso scontro che rischia di scuotere gli equilibri del programmi e delle loro vite.

Il duro video di Giovanni Siciliano contro Barbara De Santi tra accuse, sarcasmo e polemiche: tutti i dettagli dello scontro social che infiamma i fan di Uomini e Donne. Barbara è nel mirino. Giovanni Siciliano non ha perso tempo: ha preso il telefono, ha acceso la fotocamera e ha lanciato il suo attacco senza filtri. Un video su TikTok, velenoso e diretto, proprio mentre Barbara vive un momento già complicato per il grave incidente che ha coinvolto sua sorella. Non bastavano le voci di rottura con Ruggero D’Andrea a gettare ombre sulla dama del trono over. A infiammare il gossip ci ha pensato Giovanni, deciso a togliersi qualche sassolino. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv