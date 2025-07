Perché un pomodoro decide il destino di Hollywood? Il potere (sorprendente) di Rotten Tomatoes.

Perché un semplice pomodoro può decidere il destino di Hollywood? Rotten Tomatoes, con il suo potere sorprendente, ha rivoluzionato il modo in cui giudichiamo i film e le serie TV. Nato nel 1998, questo sito è oggi un punto di riferimento globale, influenzando decisioni di pubblico e industria cinematografica. Ma come funziona questa macchina di critiche e voti? E perché la sua valutazione può determinare il successo o il fallimento di un'opera? La risposta ti sorprenderà.

Rotten Tomatoes, ovvero pomodori marci, come quelli che si lanciano per tradizione contro qualcosa che non piace è uno dei siti più influenti nel panorama cinematografico internazionale. Nato nel 1998 su iniziativa di Senh Duong, è diventato un punto di riferimento per milioni di spettatori che cercano recensioni affidabili prima di scegliere un film o una serie TV. Ma come funziona esattamente e perché la sua valutazione può influire in modo così determinante sul destino di un’opera? Il cuore del sito è il sistema di valutazione noto come Tomatometer, che misura la percentuale di recensioni positive ricevute da un titolo da parte della critica accreditata. 🔗 Leggi su Cultweb.it