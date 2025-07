Cena in Bianco e Cena della vittoria di Santo Spirito | le modifiche alla circolazione e alla sosta

Arezzo si prepara a vivere due eventi imperdibili: la tradizionale "Cena in Bianco" e la vibrante Festa della Vittoria di Santo Spirito. Per garantire il successo di queste manifestazioni, sono state apportate modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nel centro storico. Dal 17 luglio, il rispetto delle nuove disposizioni sarĂ fondamentale per consentire a tutti di godersi appieno questi momenti di festa e tradizione.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Giovedì 17 luglio in occasione della “Cena in Bianco” organizzata in piazza Grande, dalle ore 15:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in piazza Grande, piaggia San Martino, via Vasari, via Borgunto, via Seteria. Nello stesso orario, in piazza Grande e in via Vasari è sospesa temporaneamente la disciplina di area pedonale urbana. I veicoli in transito in via Borgunto giunti all'intersezione con piaggia San Bartolomeo hanno l'obbligo di svolta a destra; via Pescaia diventa strada senza uscita, dove il transito è consentito ai soli residenti ed ai fruitori gli accessi laterali, con ingresso ed uscita da via Mazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cena in Bianco e Cena della vittoria di Santo Spirito: le modifiche alla circolazione e alla sosta

