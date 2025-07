Digital Library nuovo bando Mic aperto a Università ed Enti locali

Se sei un’università o un ente locale interessato a potenziare le tue risorse culturali, non perdere questa occasione! Il nuovo bando della Digital Library, parte dell’investimento PNRR dedicato alle strategie digitali per il patrimonio culturale, è ora aperto. Un’opportunità unica per innovare e valorizzare i tuoi patrimoni digitali. Scopri come partecipare e contribuire alla trasformazione digitale del nostro patrimonio culturale!

L’ Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, nell’ambito dell’investimento Pnrr “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”, ha pubblicato un avviso rivolto a Enti locali, Università, altre istituzioni culturali (ad eccezione di quelli già afferenti a sistemi informativi centralizzati a livello regionale o nazionale, come ad es. soprintendenze archivistiche, biblioteche statali, archivi di Stato), finalizzato a raccogliere domande di partecipazione per l’adeguamento dei requisiti tecnologici necessari alla cooperazione con I.PaC. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

