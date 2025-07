Pichetto Fratin | Mare asset fondamentale di sviluppo sostenibile e innovazione energetica

Il mare italiano, custode di paesaggi unici e ricco di biodiversità, è una risorsa strategica per il futuro sostenibile del Paese. Con oltre ottomila km di coste e aree marine protette, rappresenta un patrimonio inestimabile da tutelare e valorizzare. Il ministro Pichetto Fratin sottolinea come questa risorsa sia imprescindibile per promuovere innovazione e crescita rispettosa dell’ambiente. È fondamentale investire in un’economia blu che unisca tutela e sviluppo, affinché il mare possa continuare a essere motore di progresso per l’Italia.

"Il mare che bagna i circa ottomila km di coste italiane costellato di aree marine protette e caratterizzato da luoghi di un'unica bellezza, è un irrinunciabile asset di sviluppo sostenibile". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un messaggio condiviso durante il 4° Summit Nazionale sull'Economia.

