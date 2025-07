Chief of War | Apple Tv+ svela il trailer della serie con Jason Momoa

Sei pronto a immergerti in un'epica saga hawaiana? Apple TV+ ha appena svelato il trailer di "Chief of War", la serie con Jason Momoa che promette di catturare il cuore e l'anima del pubblico. Basata su eventi reali, la storia narra le gesta del guerriero Ka’iana nel tentativo di unificare le isole hawaiane prima dell'arrivo dei colonizzatori occidentali. L’avventura inizia il 1° agosto: non perderla!

Apple Tv+ ha svelato il trailer ufficiale di Chief of War, la serie con Jason Momoa in arrivo dal 1° agosto in piattaforma. La serie è ispirata a fatti realmente accaduti, e racconta le gesta del guerriero Ka’iana, interpretato da Momoa, nel suo tentativo di unificare le isole delle Hawaii prima dell’arrivo dei colonizzatori occidentali alla fine del XVIII secolo. Chief of War debutterà su Apple Tv+ a partire dal 1° agosto con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 19 settembre. Chief of War Altre informazioni sulla serie. Raccontata dal punto di vista indigeno, “ Chief of War ” è un progetto profondamente personale per i creatori Momoa e Thomas Pa‘a Sibbett, entrambi di origine hawaiana. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Chief of War | Apple Tv+ svela il trailer della serie con Jason Momoa

In questa notizia si parla di: chief - apple - serie - momoa

