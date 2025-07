Cava de’ Tirreni lunedì 14 luglio presentazione ufficiale degli Stati Generali della Bellezza al Palazzo di Città

Lunedì 14 luglio alle 10.30, il cuore di Cava de’ Tirreni si anima per svelare gli “Stati Generali della Bellezza”. Al Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città, si darà il via a una conferenza stampa che anticipa un evento imperdibile, promosso da ALI – Autonomie Locali Italiane. Un’occasione unica per scoprire e valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, dando il via a una celebrazione dedicata alla bellezza in tutte le sue forme.

Lunedì 14 luglio 2025, alle ore 10.30, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città di Cava de' Tirreni (SA), si terrà la conferenza stampa di presentazione degli "Stati Generali della Bellezza", l'importante evento promosso da ALI – Autonomie Locali Italiane, in programma giovedì 17 e venerdì 18 luglio nel suggestivo scenario del Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni, in Corso Umberto I, 167. L'appuntamento rappresenterà un'occasione di rilievo per discutere e confrontarsi sulle strategie di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale delle città italiane. Un momento di approfondimento sui temi dell' integrazione tra cultura, bellezza e sostenibilità, all'interno di uno dei luoghi più simbolici del centro storico cavese.

