Hanno ucciso la madre e occultato il cadavere | l' ergastolo è definitivo

Un caso che ha scosso l’Italia, lasciando un’ombra indelebile nel cuore di tutti. Dopo anni di angoscia e incertezze, la giustizia mette la parola fine a una delle vicende più drammatiche degli ultimi tempi. La sentenza definitiva della Corte di Cassazione sancisce una verità amara: il peso di una tragedia familiare senza precedenti si chiude con un ergastolo che chiama a responsabilità chi ha spezzato vite innocenti.

Si chiude senza sorprese uno dei casi di omicidio familiare più sconvolgenti degli ultimi anni. A quattro anni da quella finta scomparsa nella festa della mamma del 2021, la Corte di Cassazione ha messo il sigillo definitivo sulla vicenda: ergastolo confermato per Paola e Silvia Zani e per Mirto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

