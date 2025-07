Parroco infuriato sui social cimitero pulito in tempi record

Un gesto deciso e un messaggio potente: a volte, basta una voce forte sui social per cambiare le cose. A San Ginese di Compito, il parroco don Nando ha trasformato la sua indignazione in azione, portando il cimitero da uno stato di incuria a una cura impeccabile in tempi record. E questa storia dimostra che il coraggio di parlare può fare la differenza, anche quando sembra tutto perduto...

Lucca, 10 luglio 2025 – A volte basta un parroco arrabbiato per rimettere le cose a posto. È successo a San Ginese di Compito, dove il cimitero, finito di nuovo al centro delle polemiche per dei sacchetti di rifiuti abbandonati all’ingresso, è tornato pulito in tempi record. A far scattare la scintilla è stato proprio don Nando che, armato di smartphone e indignazione, ha denunciato la situazione con un video sui social. Il Comune è intervenuto questa mattina per ripristinare il decoro dell’area, grazie anche alle numerose segnalazioni dei residenti, rivolte direttamente al vicesindaco Matteo Francesconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parroco infuriato sui social, cimitero pulito in tempi record

In questa notizia si parla di: parroco - social - cimitero - pulito

Foto pedopornografiche sui social e sul telefono: arrestato il parroco di Castelcovati, don Jordan Coraglia - Un grave scandalo ha colpito la comunità di Castelcovati, dove Don Jordan Coraglia, parroco già sospeso dalla Diocesi di Brescia, è stato arrestato.

Parroco infuriato sui social, cimitero pulito in tempi record; L'AQUILA: AL CIMITERO ESUMAZIONI SENZA AVVISARE LE FAMIGLIE, PARROCO SCRIVE AL SINDACO; Imbrattano il muro di chiesa e cimitero, poi leggono il post del sindaco e si costituiscono.

Il parroco avvisa i fedeli: “Scippi al cimitero. Non sono razzista ... - Non sono razzista, ma occhio ai non italiani” La frase, riportata su un opuscolo informativo in chiesa, ha fatto storcere il naso a ... Riporta bergamonews.it

Cremona, il parroco:niente presepe al cimitero per rispetto ... - TGCOM24 - Il cappellano del cimitero di Cremona don Sante Braggiè si è rifiutato di allestire il presepe a differenza di quanto ... Scrive tgcom24.mediaset.it