L’illusione dell’AI | Sistema cifrato perfetto ma un esperto scopre falle critiche nella sicurezza

L’illusione di un sistema AI cifrato e invulnerabile crolla sotto il peso delle analisi di Michele Genito, professionista esperto. Dopo aver testato ChatGPT, Claude e DeepSeek, l’esperto mette in luce falle critiche: queste intelligenze sembrano comprendere, ma in realtà non capiscono, rendendo i dati sensibili vulnerabili e mettendo in discussione la sicurezza di sistemi apparentemente inviolabili. Un messaggio forte che invita a maggiore cautela e consapevolezza nel mondo dell’AI.

Il professionista Michele Genito lancia l’allarme dopo aver testato le risposte di Claude, ChatGPT e DeepSeek: «Simulano di capire, ma non comprendono. La logica è assente. E i dati sensibili diventano vulnerabili» Un esperimento tecnico, un risultato inquietante e un messaggio chiaro a chi si affida ciecamente alle intelligenze artificiali generative per sviluppare sistemi sensibili. Michele Genito, esperto del settore, ha condiviso pubblicamente una riflessione a partire da un test condotto su Claude, ChatGPT e DeepSeek, denunciando quella che definisce «l’illusione dell’intelligenza artificiale» e «il pericolo dell’assenza di logica». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “L’illusione dell’AI: «Sistema cifrato perfetto», ma un esperto scopre falle critiche nella sicurezza”

