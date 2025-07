Fondazione Ospedale Salesi presentato il primo bilancio sociale | superato il milione di euro di donazioni

La Fondazione Ospedale Salesi Ets celebra un traguardo storico, superando per la prima volta il milione di euro di donazioni nel suo primo Bilancio Sociale 2024, presentato ad Ancona. Un risultato che testimonia la generosità e il grande sostegno della comunità , fondamentale per migliorare servizi e promuovere innovazione. Questo importante traguardo conferma l’impegno della fondazione nel mettere al centro la salute dei più piccoli e rafforza la fiducia nel futuro.

ANCONA – La Fondazione Ospedale Salesi Ets per la prima volta dalla sua istituzione supera il milione di euro di donazioni. Il dato emerge dal primo Bilancio Sociale - anno 2024 - presentato oggi ad Ancona, nella sede di Palazzo delle Marche. La Fondazione, divenuta Ente del Terzo Settore, ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: fondazione - ospedale - salesi - presentato

Il Borro e Chefs for life insieme per la fondazione ospedale Meyer - Il Borro Relais & Châteaux si unisce a Chefs for Life per sostenere la Fondazione Ospedale Meyer. L'evento benefico “Sotto delle buone stelle”, in programma il 16 maggio 2025, si terrà nel suggestivo contesto del Valdarno Superiore, promuovendo l'eccellenza culinaria e contribuendo a una nobile causa.

Ancona, Fondazione Salesi, traguardo storico: oltre un milione di euro di donazioni; FG Gallerie presenta la candidatura al Cncc Marketing Awards; Le parole buone contro il bullismo, premio Nico a tre studenti di Cagli del Celli - Michelini di Tocci.

Ancona, Fondazione Salesi, traguardo storico: oltre un milione di euro di donazioni - Un traguardo storico per la Fondazione Ospedale Salesi: per la prima volta dalla istituzione ha superato il milione di euro di donazioni ... Riporta centropagina.it

Un gol per il Salesi, partita del cuore allo stadio - Un connubio tra sport e politica a favore della Fondazione Ospedale Salesi. Secondo ilrestodelcarlino.it