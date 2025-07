Tchatchoua Inter l’esterno si allontana | c’è la concorrenza della Premier la situazione

L’attenzione di mercato si infiamma: l’Inter sembra pronta a sferrare l’assalto decisivo a Jackson Tchatchoua, il talentuoso esterno del Verona che sta attirando gli sguardi di numerosi club europei. Con il Nottingham Forest che si fa avanti, il futuro del giovane camerunese potrebbe essere scritto tra le fila dei nerazzurri. La strategia del club milanese si definisce, ma quale sarà la sua prossima mossa? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Tchatchoua Inter, le ultime sul futuro dell’esterno del Verona nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. I dettagli. L’ Inter sembra essere tra le squadre che stanno monitorando attentamente la situazione di Jackson Tchatchoua, laterale camerunese del Verona, che sta attirando l’interesse di diversi club in Europa. Come riportato da TMW, il Nottingham Forest ha recentemente fatto un passo in avanti nella corsa al calciatore, pronto a presentare un’offerta ufficiale da dieci milioni di euro nelle prossime ore. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, con diversi club interessati a Tchatchoua, e l’Inter, seppur più defilata per il momento, non ha escluso del tutto l’opzione di un suo arrivo. 🔗 Leggi su Internews24.com