Sviluppo sostenibile | due startup di Bergamo premiate da Cariplo Factory

Ci sono anche due startup bergamasche, Resilco Srl – SB e Sieve Srl, tra le 128 italiane in prima linea per accelerare sugli obiettivi per lo sviluppo sostenibile previsto dal SDG 2030. La prima è la Resilco Srl che attraverso un processo brevettato, basato sulla carbonatazione accelerata, riduce i rifiuti in discarica e cattura in modo permanente CO?, creando un ponte tra aziende che generano scarti e realtà in cerca di materiali ecosostenibili. Mentre la seconda, la Sieve Srl ha sviluppato un filtro innovativo e rigenerabile in loco per il trattamento avanzato delle acque reflue, capace di rimuovere diversi inquinanti con un’unica soluzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it