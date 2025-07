Como presentato in Provincia il Nucleo Crisi Aziendali

Il 10 luglio 2025, a Villa Saporiti, si è tenuto un importante incontro in provincia di Como per presentare il nuovo nucleo crisi aziendali. Un tavolo di confronto che ha riunito le principali realtà economiche e sindacali locali, puntando a individuare strategie efficaci per sostenere il sistema industriale, con un’attenzione particolare al settore manifatturiero. Questo momento di dialogo rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il tessuto economico del territorio e affrontare con decisione le sfide future.

Como, 10 luglio 2025 - Un tavolo di confronto dedicato all’analisi dell’attuale situazione economica del sistema industriale comasco, con un focus particolare sul settore manifatturiero: si è svolto a Villa Saporiti, sede dell’Amministrazione Provinciale di Como, con la partecipazione dei rappresentanti della Camera di Commercio Como-Lecco, di Confindustria Como e delle principali organizzazioni sindacali del territorio: Cgil Como e Uil Lario. Il confronto ha rappresentato un’occasione significativa per fare il punto sulle dinamiche attuali sul territorio, in particolare per quanto riguarda la gestione delle crisi aziendali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, presentato in Provincia il Nucleo Crisi Aziendali

In questa notizia si parla di: como - presentato - provincia - nucleo

Como, calcio e beneficenza: presentato il Memorial Franco Chignoli a “casa” Zambrotta - Il Memorial Franco Chignoli, presentato a Casa Zambrotta, si trasforma da torneo giovanile locale a un evento internazionale in meno di quattro anni.

Oggi a Como “ L’antibiotico resistenza: approccio multidisciplinare per una emergenza sanitaria globale” un reale approccio One Health organizzato dagli Ordini dei Medici, dei Farmacisti, degli Infermieri e dei Veterinari della Provincia di Como Vai su Facebook

Picchiano e umiliano per mesi degli anziani in una RSA di Como: indagate sette persone; Anziani picchiati e maltrattati in una Rsa a Como, arrestati 7 operatori; CO-AbitAzione Solidale, presentato il progetto a Palazzo Cernezzi.

Como, presentato in Provincia il Nucleo Crisi Aziendali - Un tavolo di confronto dedicato all’analisi dell’attuale situazione economica del sistema industriale comasco, con un focus particolare sul settore manifatturiero: si è svolto a ... Da ilgiorno.it

Como, percosse e violenze verbali su anziani in Rsa: arrestati 7 ... - MSN - (LaPresse) Violenze sistematiche diventate "consuetudini lavorative": percosse, maltrattamenti, ingiurie e offese contro gli anziani ospiti di una Rsa di Dizzasco, in provincia di Como. Scrive msn.com