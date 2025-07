Armi nascoste nei congelatori e fiumi di droga | il tesoro del clan Mazzarella che ha portato agli arresti a Napoli

Un’indagine senza precedenti ha sgominato il clan Mazzarella, smascherando armi nascoste nei congelatori e fiumi di droga che alimentavano il loro mercato illecito. Le 25 misure cautelari eseguite questa mattina a Napoli rappresentano un duro colpo alla criminalità organizzata. Una vittoria importante per la legalità, ma il territorio resta in attesa di ulteriori sviluppi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa operazione che ha scosso la città.

Le 25 misure cautelari eseguite questa mattina in centro a Napoli dalla Polizia di Stato hanno duramente colpito il clan Mazzarella e le sue consorterie presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

