Tre cuori nuovi in un mese | la storia di Angelo e dei bambini rinati al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Tre cuori nuovi in un mese: una storia di speranza e rinascita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Angelo, un bambino di un anno e mezzo nato in Sicilia, ha trascorso quasi tutta la vita in ospedale a causa di una grave cardiopatia. Trasferito a Bergamo, ha ricevuto un cuore artificiale, simbolo di un nuovo inizio. La sua storia è un esempio toccante di come la medicina e il cuore umano possano unire le forze per cambiare vite.

Bergamo, 10 luglio 20254 – Angelo (nome di fantasia) ha un anno e mezzo e ha trascorso quasi tutta la sua vita in ospedale. Nato in Sicilia con una grave cardiopatia, a soli due mesi è stato trasferito all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove gli è stato impiantato un cuore artificiale per mantenerlo in vita in attesa di un organo compatibile. La diagnosi di miocardiopatia dilatativa è arrivata subito dopo la nascita. Da allora, Angelo è cresciuto tra le mura della struttura sanitaria. Settanta settimane, 490 giorni: praticamente tutta la sua vita da neonato. Per la maggior parte di quel tempo, a scandire i battiti nel suo petto è stato un cuore artificiale, un "cuore di metallo" che lo ha accompagnato fino al trapianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre cuori nuovi in un mese: la storia di Angelo e dei bambini rinati al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

