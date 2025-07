Ho visto tutto Diogo Jota non è stata colpa della velocità | il motivo dello schianto

Le loro parole, nette e sorprendenti, svelano dettagli inaspettati che potrebbero rivoluzionare la narrazione di quella tragica notte sulla A-52. Nuove testimonianze emergono, mettendo in discussione le ipotesi iniziali e aprendo un dibattito cruciale sulle cause dell’incidente che ha spezzato due vite preziose. È fondamentale fare chiarezza su un evento così doloroso, affinché giustizia possa essere fatta e verità venga finalmente a galla.

L’incidente mortale che ha strappato alla vita il calciatore Diogo Jota e suo fratello André Silva potrebbe non essere stato causato dall’eccessiva velocità, come invece ipotizzato in un primo momento dalla Guardia Civil spagnola. A gettare nuove ombre, e a confutare la ricostruzione ufficiale, sono due testimoni oculari che si trovavano lungo la A-52 nei pressi di Palacios de Sanabria, teatro dello schianto fatale. Le loro parole, nette e accorate, rimettono tutto in discussione, a partire dalle cause dell’incidente e dal comportamento dei due fratelli portoghesi a bordo della Lamborghini Huracan andata in fiamme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

