Traffico Roma del 10-07-2025 ore 16 | 30

Se stai pianificando un viaggio tra le strade di Roma, è fondamentale conoscere lo stato attuale del traffico per evitare imprevisti e ottimizzare i tempi di percorrenza. Oggi, 10 luglio 2025 alle 16:30, il traffico sul Raccordo Anulare risulta molto intenso, con rallentamenti e code in più punti strategici. Scopriamo insieme le aree più colpite e i percorsi alternativi per muoversi più serenamente in città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare e rallentamenti con code a tratti per traffico molto intenso in carreggiata esterna dal bivio con la Roma Fiumicino alla Tuscolana in carreggiata interna code tra la cassa e la Salaria e successivamente dalla Nomentana all'uscita La Rustica sulla tangenziale incolonnamenti da Corso Francia alla Salaria in direzione di San Giovanni e anche questa notte a partire dalle 23 in programma la chiusura della tangenziale est della Nuova Circonvallazione interna tra via Tiburtina e l'uscita Nomentana nelle due direzioni di marcia sia verso la Salaria sia in direzione di San Giovanni all'Eur oggi e domani al centro congressi nuvola in corso la conferenza sul Ucraina ingenti le misure di sicurezza in tutta la zona alle misure ai cambiamenti della viabilità spicca la chiusura della Cristoforo Colombo tra il bivio con vicino al laghetto dell'Eur per la stessa Colombo chiusure anche da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo in direzione del centro inevitabili quindi le ripercussioni in tutto il quadrante Sud cittadino moltissime Anche le linee bus soggette a deviazioni chiusa la fermata Metro EUR Fermi per cui treni transitano senza fermare stazione alternativa Eur Palasport https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-07-2025 ore 16:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - code - salaria

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

https://veratv.it/articoli/id-12447/monsampolo-del-tronto---maxi-tamponamento-sull-ascoli-mare-traffico-in-tilt Vai su Facebook

SALARIA: CODE CHILOMETRICHE PER LAVORI E TRAFFICO IN TILT; MONTEROTONDO – Traffico in tilt sulla Salaria: incidente provoca lunghe code -; Traffico sulla Salaria: code in direzione Rieti.

Traffico Roma del 10-07-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e da Appia trafficato anche il ... Secondo romadailynews.it

Rieti, lunghe code sulla Salaria per incidente a Borgo Quinzio Traffico ... - Un tamponamento nel pomeriggio sulla Salaria, all altezza di Borgo Quinzio, ha prodotto lunghe code. Da ilmessaggero.it