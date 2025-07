Corsi sostegno Indire triennalisti nuova proroga solo per i docenti appartenenti a classi di concorso ad esaurimento Scadenza 11 luglio alle 17 | 00

Se sei un docente appartenente a una classe di concorso ad esaurimento e desideri specializzarti nel sostegno, questa è la tua occasione: Indire ha prorogato i termini per le iscrizioni ai corsi triennali, riservati ai professionisti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque. La scadenza è fissata per il 11 luglio alle 17:00. Non perdere questa opportunità unica di rafforzare la tua carriera e fare la differenza nella scuola italiana.

Indire ha disposto una riapertura eccezionale dei termini per la presentazione delle domande ai corsi sostegno riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

