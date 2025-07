Jonathan Anderson fa sua l'iconica borsa Lady Dior

Con l’arrivo di Jonathan Anderson alla direzione creativa di Dior, la maison francese inaugura una nuova fase che intreccia Heritage e sperimentazione. Il designer irlandese, noto per la sua sensibilità concettuale e l’attenzione alla forma, ha già impresso la sua visione nella recente collezione accessori, in cui tradizione e immaginario si fondono in chiave moderna. Tra le proposte più emblematiche, una nuova tote bag ispirata a Dracula, dal design cupo e teatrale, testimonia il desiderio di narrazione e simbolismo che caratterizza il lavoro di Anderson. Ma è la Lady Dior a incarnare appieno la nuova direzione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jonathan Anderson fa sua l’iconica borsa Lady Dior

