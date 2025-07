Affitti abusivi da capogiro per la F1 in 50 nei guai e multe da 250mila euro Qui non è il Far West

L'emozione della Formula 1 si trasforma in un incubo per molti: affitti abusivi da capogiro, sanzioni salate e un vero e proprio Far West a Imola. Cinquanta proprietari sono finiti sotto la lente, multati per 250mila euro, in un blitz congiunto che ribadisce l'importanza del rispetto delle regole. Un esempio di quanto sia cruciale mantenere ordine e legalità anche in occasioni di grande richiamo sportivo.

Imola, 10 luglio 2025 – Tentavano di cavalcare l’onda del Gran premio di Formula 1 affittando interi appartamenti a prezzi da capogiro, ma senza rispettare le regole. Cinquanta proprietari di immobili – 45 a Imola e cinque nel circondario – sono stati sanzionati per un totale di 250mila euro. A far scattare le multe è stata un’operazione congiunta della Guardia di finanza, del Comune e della Polizia locale, incentrata sul rispetto della normativa che regola gli affitti brevi. L’indagine, avviata nelle settimane precedenti alla gara dello scorso maggio, ha avuto come obiettivo il contrasto agli affitti turistici non in regola con la legge in vigore dal 2023, che prevede l’obbligo di comunicare l’attività al Comune e di dotarsi del ‘Cin’, il Codice identificativo nazionale da riportare negli annunci pubblicitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affitti abusivi da capogiro per la F1, in 50 nei guai e multe da 250mila euro. “Qui non è il Far West”

