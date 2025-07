Valdarno lavori nella galleria di san Donato Il Comitato dei pendolari | Noi trattati come clienti di serie B

Una preoccupazione crescente tra i pendolari, che si sentono trascurati e poco considerati. Maurizio Da Re sottolinea come, ancora una volta, le Ferrovie adottino un approccio discriminatorio, applicando criteri diversi nei lavori e nella gestione delle infrastrutture. È ora di ascoltare le loro esigenze e garantire interventi equi e trasparenti, perché i pendolari meritano rispetto e servizi all’altezza delle aspettative.

"Ancora una volta Ferrovie tratta i pendolari come clienti di serie B e sui lavori vengono usati due pesi e due misure". Con queste parole il portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, commenta l'annuncio dei lavori urgenti all'interno della galleria di San Donato

