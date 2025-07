A questo prezzo è il migliore | Nothing Phone 2a costa 189€ per il Prime Day

Se sei alla ricerca di uno smartphone dal design innovativo e prestazioni sorprendenti, non perdere questa occasione: il Nothing Phone (2a) in super offerta Prime Day a soli 189€, con uno sconto del 46%. Con un display da 6.7", 8GB di RAM e una doppia fotocamera da 50MP, è il compromesso perfetto tra stile e funzionalità. Questa è la tua chance di portare a casa il meglio al prezzo più basso!

Nothing Phone (2a) in super offerta Prime Day: sconto del 46% sul mid-range dal design unico. Display 6.7", 8GB RAM, doppia fotocamera 50MP a soli 189€

