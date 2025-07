Guasto alla rete idrica | operai di Acque al lavoro a Ponte a Egola

Un guasto improvviso alla rete idrica di Ponte a Egola sta causando disagi ai residenti. Le operazioni di riparazione, affidate agli esperti di Acque, sono in corso per garantire un rapido ritorno alla normalità. La vostra pazienza è fondamentale: restate aggiornati per conoscere la tempistica del ripristino e tornare a vivere senza pensieri.

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi giovedì 10 luglio sono in corso mancanze d’acqua a Ponte a Egola. I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: guasto - rete - idrica - acque

Blackout Londra, fuori servizio 3 linee metropolitana e disservizi su 6, sospesi treni ed evacuati passeggeri, TfL: “Guasto nella rete di alimentazione” - Un blackout ha paralizzato Londra, causando l'interruzione di tre linee della metropolitana e disservizi su sei treni.

Buonasera, informiamo che dalle 19.30 circa di oggi mercoledì 9 luglio, a causa di un guasto sulla rete idrica, si sono verificati cali di pressione nell'erogazione dell'acqua, e anche l'interruzione dell'erogazione stessa in alcuni momenti, nelle frazioni di Massa Vai su Facebook

Guasto alla rete idrica: operai di Acque al lavoro a Ponte a Egola; Guasto alla rete idrica, Riccò del Golfo resta senz’acqua; Pesaro, guasto alle rete idrica, Montegranaro improvvisamente senza acqua per oltre 2 ore: disagi per i reside.

Guasto sulla rete idrica, rubinetti a secco a Ponte a Egola - A causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi sono in corso mancanze d’acqua a Ponte a Egola. Scrive gonews.it

Pesaro, guasto alle rete idrica, Montegranaro improvvisamente senza acqua per oltre 2 ore: disagi per i residenti - Non il massimo, in piena estate, in una giornata comunque molto calda (nonostante la bomba d'acqua ... Segnala msn.com