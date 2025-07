Il Caboto di Gaeta festeggia i diplomati di 50 anni fa e i nuovi

Il Caboto di Gaeta celebra con orgoglio un passato ricco di successi e un presente di speranze e ambizioni. Venerdì 11 luglio, l’Istituto Giovanni Caboto onora i diplomati di 50 anni fa e i nuovi laureati in una cerimonia speciale presso il Teatro di piazza Trieste. Un momento di emozione, memoria e rinnovata fiducia nel futuro che unisce generazioni diverse, consolidando il legame tra passato e presente.

Gli alunni che hanno conseguito il diploma 50 anni fa, nell'anno 1974-75 all'Iss Giovanni Caboto di Gaeta, consegneranno venerdì 11 luglio i diplomi ai neo diplomati nel corso della "Cerimonia dei Diplomi e dei Diplomoro" promossa e organizzata dall'Istituto di piazza Trieste presso il Teatro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: caboto - gaeta - diplomati - anni

Luigi muore a 16 anni, investito da un’auto mentre tornava con lo scooter da una partita di calcetto. E’ caccia al pirata della strada. Il ragazzo studiava al Caboto di Gaeta - Una tragedia che scuote il cuore di Gaeta e Mondragone: Luigi Petrella, ragazzo di soli 16 anni, perde la vita in un drammatico incidente stradale.

https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/gaeta/gaeta-i-i-s-s-giovanni-caboto-cerimonia-di-consegna-dei-diplomi-di-maturita-e-diplomoro/ Vai su Facebook

Il Caboto di Gaeta festeggia i diplomati di 50 anni fa e i nuovi; Professioni del Mare, i corsi dell’Its Academy Giovanni Caboto di Gaeta; Gaeta / Istituto Nautico Caboto augura “Buon Vento” ai neo-diplomati e consegna i Diplomoro, la cerimonia.

Il Caboto di Gaeta festeggia i diplomati di 50 anni fa e i nuovi - 75 all'Iss Giovanni Caboto di Gaeta, consegneranno venerdì 11 luglio i diplomi ai neo diplomati nel corso della "Cerimonia dei ... Lo riporta latinatoday.it

Quindici anni di Its Academy Caboto: "Ricordiamo da dove siamo partiti, ma guardiamo al futuro" - Quindici anni fa è nato l'ITS Academy Caboto di Gaeta, uno tra i primi in Italia per la formazione nei settori marittimo e logistico. Da latinatoday.it