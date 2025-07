Dopo una lunga pausa dal grande schermo torna il Cinepark in un nuovo e magico luogo fronte mare

Preparatevi a rivivere la magia del grande schermo come mai prima d’ora: il Cinepark torna a incantare San Cataldo, questa volta in una location fronte mare che trasforma ogni proiezione in un’esperienza unica. Con film cult e cinema d’autore sotto le stelle, accompagnati da luci soffuse, birra e popcorn, vi aspettiamo per serate indimenticabili di pura emozione. Non mancate, perché il cinema all’aperto sta per riscrivere le vostre serate estive!

SAN CATALDO – fronte mare, che ospiterà proiezioni serali, con una selezione di film cult e cinema d’autore. l tutto incorniciato da un’atmosfera indimenticabile: un telo, luci soffuse, birra e pop. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

