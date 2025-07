Il 10 luglio è la notte della Stag Moon luna piena del cervo Come ci influenza l' energia lunare e come possiamo sfruttarla?

momenti più magici per connettersi con le energie della natura e risvegliare il nostro potenziale interiore. In questa notte di luna piena, lasciamoci guidare dal suo bagliore e scopriamo come sfruttare al massimo questa potente energia lunare per trasformare i nostri sogni in realtà. Prepariamoci a vivere un’esperienza unica, sotto la luce della Luna del Cervo, che ci invita a rinnovarci e a lasciarci illuminare dalla sua magia.

«I n qualunque parte del mondo ti trovi, la luna non sarà mai più grande del tuo pollice», così diceva Nicolas Cage a Loretta Castorini, interpretata da una seducente e fatale Cher, nel film Stregata dalla luna del 1987. Da sempre la luna è per l'essere umano un punto di riferimento, la nostra confidente silenziosa e discreta custode di desideri sussurrati alla notte. Luglio sarà il mese della Luna del Cervo, Buck Moon in inglese, e uno dei fenomeni più suggestivi dell'anno. Cosa vedremo? La luna apparirà più grande, arancione e più bassa all'orizzonte. Simbolo di ciclicità, femminilità e rinascita, l'energia lunare della luna piena ci parla con una voce antica e potente.

