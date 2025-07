Viola come il Mare 3 Can Yaman lascia | al suo posto arriva Rodrigo Guirao Diaz FOTO

Dopo il successo di Viola come il Mare, Can Yaman lascia il set lasciando un vuoto tra i fan. Ma la novità è alle porte: nella terza stagione arriva Rodrigo Guirao Diaz, pronto a conquistare il pubblico con il suo fascino e una nuova avventura. Chi sarà il nuovo volto protagonista? Scopriamo insieme cosa ci attende in questa emozionante svolta della fiction di Canale 5.

Can Yaman lascia Viola come il Mare e al suo posto, nella terza stagione della fiction di Canale 5, arriva l'attore Rodrigo Guirao Diaz. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Viola come il Mare 3, Can Yaman lascia: al suo posto arriva Rodrigo Guirao Diaz (FOTO)

In questa notizia si parla di: viola - mare - yaman - lascia

Can Yaman e Viola come il Mare: la terza stagione si farà? - Can Yaman tornerà nei panni dell'ispettore capo Francesco Demir nella tanto attesa terza stagione di "Viola come il Mare"? I fan sono in trepidante attesa, ma le notizie scarseggiano.

Can Yaman lascia Viola come il Mare: non sarà nel cast della terza stagione #CanYaman #ViolaComeIlMare3 Vai su X

? CAN YAMAN LASCIA VIOLA COME IL MARE, AL SUO POSTO ARRIVA RODRIGO GUIRAO Nicolas de Il Mondo di Patty sta tornandoooo La news completa nel primo commento Vai su Facebook

Viola come il Mare 3, Can Yaman lascia: al suo posto arriva Rodrigo Guirao Diaz (FOTO); Can Yaman lascia Viola come il Mare: non sarà nel cast della terza stagione; Viola come il mare, Rodrigo Guirao al posto di Can Yaman.

Can Yaman lascia Viola come il Mare: non sarà nel cast della terza stagione - Il timore dei fan dopo il grande successo dell’attore turco con El Turco e Sandokan, e gli impegni con le nuove stagioni di queste serie tv internazionali, diventa ... Come scrive msn.com

Chi è Rodrigo Guirao Díaz, l'attore che sostituirà Can Yaman nella serie "Viola come il mare" - L'attore argentino prenderà il posto di Can Yaman nella terza stagione di "Viola come il mare" C'è più di una notizia dietro all'annuncio dell'arrivo della terza stagione di " Viola come il mare ". Scrive msn.com