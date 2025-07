Case popolari nuovi bandi per l' assegnazione in otto comuni

Se stai cercando un alloggio conveniente nella provincia di Pordenone, questa è un'opportunità imperdibile. L'ATER ha aperto nuovi bandi per l'assegnazione di case popolari in otto Comuni, offrendo a tante famiglie la possibilità di trovare una casa accogliente e accessibile. Non lasciarti sfuggire questa chance: scopri come partecipare e garantirti un futuro stabile e sereno.

L'ATER di Pordenone ha annunciato l'apertura di nuovi bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata in otto Comuni della provincia: Brugnera, Chions, Cordenons, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini e San Vito al Tagliamento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

