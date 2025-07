Il nuovo Brescia che farà sparire la FeralpiSalò nascerà lo stesso giorno del vecchio club biancazzurro

Il nuovo Brescia sta prendendo forma, un progetto ambizioso che rinnova le radici della città e il suo amore per il calcio. Da oggi, la nascita del "nuovo Brescia" diventa realtà, portando con sé la speranza di un futuro brillante per i tifosi e la comunità. Mentre si delineano gli ultimi dettagli, l’obiettivo è chiaro: preservare e rafforzare la tradizione calcistica della Leonessa, garantendo un domani ricco di successi e passione.

Brescia, 10 luglio 2025 – Il progetto che porterà alla nascita del “nuovo Brescia” sta assumendo contorni sempre più definiti. Rimangono diversi i punti che restano da collegare a dovere, ma, ormai, il cammino è tracciato e il traguardo destinato a mantenere il calcio professionistico nella città della Leonessa è sempre più visibile. In questo senso, non a caso, nel termine utile delle ore 12 di giovedì 10 luglio al Comune di Brescia è giunta una sola offerta per l’utilizzo dello Stadio Rigamonti (e la logica vuole che sia quella della FeralpiSalò). La prima data “fondamentale” per il felice coronamento del progetto è già ben definita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il nuovo Brescia (che farà sparire la FeralpiSalò) nascerà lo stesso giorno del vecchio club biancazzurro

In questa notizia si parla di: brescia - feralpisalò - farà - sparire

Brescia, l'idea della sindaca per salvare il club: incontro con Ospitaletto, Feralpisalò e Lumezzane. I tifosi: "Nessuna fusione" - In un momento cruciale per il futuro del Brescia, la sindaca propone un'idea innovativa per salvare il club, coinvolgendo le comunità di Ospitaletto, Feralpisalò e Lumezzane.

! ! organizziamo un pranzo a base di: aperitivo + spiedo + polenta + dolce finale (lo sappiamo, farà caldo, ma i veri bresciani lo spiedo lo mangiano anche ad agosto!; Vai su Facebook