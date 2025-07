‘IC Federico Torre’ la promessa del pianoforte Allegra Perrone prima al prestigioso concorso Asteas

Allegra Perrone, giovanissima stella del pianoforte, conquista il prestigioso concorso Asteas con la sua interpretazione brillante e maturosa. Nonostante abbia iniziato a studiare solo in prima media, questa promettente talentuosa di Benevento ha già dimostrato di possedere una dote innata e una dedizione senza pari. La sua performance sulla Fantasia in re magico invia un messaggio di passione e talento che la consacrerà certamente tra le future stelle della musica italiana.

Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante abbia iniziato lo studio del pianoforte solo in prima media, Allegra Perrone, che ha appena terminato il suo secondo anno di studi presso l’Istituto Comprensivo “Federico Torre” di Benevento, indirizzo musicale, ha già mostrato di poter essere una delle giovani promesse del panorama pianistico giovanile nazionale. Il suo repertorio include brani complessi e di alto spessore espressivo, come la Fantasia in re minore K.397 di Mozart e il Valzer brillante op. 18 di Chopin, affrontati con sorprendente maturità tecnica e musicale. I risultati non si sono fatti attendere, con grandi successi recentissimi: il 24 giugno 2025 Allegra ha conquistato il Primo Premio (punteggio 100100) al Concorso “Asteas” di Montesarchio, ricevendo il plauso unanime della giuria; il 3 luglio, ha partecipato al prestigioso Concorso Pianistico Europeo “Don Enrico Smaldone” di Napoli, riconosciuto e accreditato dalla Alink-Argerich Foundation, dove si è classificata terza, con l’eccellente punteggio di 88100 in una categoria particolarmente competitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it