Bibbiano dall'inchiesta Angeli e Demoni alla sentenza che smonta tutto | Non c’erano ladri di bambini

Dopo anni di polemiche e accuse infondate, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia chiarisce finalmente la verità sul caso Bibbiano: nessuna rete di ladri di bambini. L'inchiesta “Angeli e Demoni” aveva alimentato sospetti e tensioni, ma ora si fa luce sulla vicenda, smontando le accuse politiche e mostrando un quadro diverso da quello che si era diffuso. Continua a leggere per scoprire come si è evoluta questa complessa storia.

Sei anni dopo l'inchiesta “Angeli e Demoni”, il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito in primo grado che non c'era nessun sistema per sottrarre minori alle famiglie di origine da parte dei servizi sociali per affidarli a famiglie di amici. La storia del caso Bibbiano tra accuse politiche e vicenda processuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

