La sorella di Nada Cella | Mia madre disse | ‘Soracco non l’ha uccisa ma sa chi è stato’

Nel mistero avvolto dall’omicidio del 1996 a Chiavari, il processo che coinvolge Marco Soracco e Annalucia Cecere si infittisce di interrogativi. La sorella di Nada Cella rivela dettagli sconvolgenti, mentre le accuse di favoreggiamento si intrecciano con un’indagine ancora aperta. In un gioco di verità e omissioni, i protagonisti scelgono di non farsi interrogare, lasciando il pubblico in attesa di scoprire la verità nascosta dietro questo intricato caso.

Continua il processo per l'omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco, imputato per favoreggiamento. Né lui né Annalucia Cecere, a giudizio per omicidio, non si faranno interrogare.

