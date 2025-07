Sagre musica cultura e divertimento | la guida agli eventi del fine settimana

svelati i migliori appuntamenti di musica, cultura e divertimento per regalarti un weekend indimenticabile. Che tu sia appassionato di sagre tradizionali o di serate live, la nostra guida ti accompagnerà tra le occasioni più interessanti della provincia di Chieti. Scopri subito cosa ti aspetta e preparati a vivere momenti unici questo fine settimana!

Finalmente arriva il fine settimana e come sempre la redazione di Chieti Today ha realizzato una guida per aiutarvi a scegliere fra i numerosi eventi in programma nella provincia di Chieti da venerdì 11 domenica 13 luglio. È possibile consultarli tutti cliccando sulla sezione Eventi, dove vengono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it