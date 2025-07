Da Ganzirri a Giostra via autostrada la nuova viabilità prevista con il Ponte

Dalla pittoresca Ganzirri a Giostra, il nuovo collegamento autostradale con il ponte rappresenta un passo deciso verso una mobilità più efficiente e moderna. Dopo trent'anni di attesa, questa infrastruttura trasformerà il volto della zona nord, migliorando i collegamenti e sostenendo lo sviluppo urbano. Le opere collaterali, tra cui un mini parco e infrastrutture pedonali, renderanno l’intera area più vivibile e accessibile, segnando un importante capitolo di crescita per la città.

Sarà necessario il Ponte per avere un collegamento autostradale con Ganzirri e Torre Faro. Un'opera che la città attende da almeno trent'anni dopo la notevole espansione urbanistica della zona nord a cui non è seguita una viabilità all'altezza. Le opere collaterali prevedono infatti un mini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

