Geronimo La Russa nuovo presidente dell’ACI | Elezione storica con oltre il 78% dei voti

Una svolta epocale per l’Automobile Club d’Italia: Geronimo La Russa è stato eletto nuovo presidente con oltre il 78% dei voti, segnando un capitolo importante nella storia dell’ente. La sua nomina, frutto di una partecipazione massiccia e di un consenso unanime, apre un nuovo orizzonte di innovazione e progresso per l’automobilismo nazionale. Con questa elezione, si traccia la strada verso un futuro promettente, ricco di sfide e opportunità da affrontare insieme.

L'Automobile Club d'Italia ha scelto la sua nuova guida per il quadriennio 2025-2028: sarà Geronimo La Russa a ricoprire la carica di presidente. Una vittoria netta e partecipata. Martedì 9 luglio, l'assemblea nazionale dell'ACI ha eletto Geronimo La Russa come 19° presidente dell'ente, confermandolo alla guida per i prossimi quattro anni. Si è trattato di una votazione storica: La Russa ha ottenuto oltre il 78% dei 2.112 voti espressi, una delle percentuali più alte nella storia recente dell'associazione. È la prima volta dal 2012 che l'ACI torna a votare con un'ampia partecipazione e un solo candidato: una conferma di fiducia che rafforza la legittimità e la coesione interna dell'organizzazione.