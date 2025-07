resta chiuso fuori di casa si arrampica dal balcone precipita e muore

Una tragica fatalità scuote la tranquilla Cattolica: Lorenzo Ciofo, solo 27 anni, perde la vita in un tragico incidente dopo aver tentato di entrare nella propria casa. La sua vita si spezza in un attimo, lasciando un velo di sgomento tra amici e familiari. Un dramma che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, e che ci invita a riflettere sulla sicurezza e l’importanza di ogni momento.

Cattolica, 10 luglio 2025 - È una fatalità che fa stridere l’anima di un dolore sordo e secco come il rumore della caduta da una dozzina di metri di altezza, con cui si è spezzata e interrotta ad appena 27 anni la vita di Lorenzo Ciofo. Un volo terribile che il giovane ha compiuto giù dal balcone del proprio appartamento al quarto piano di una palazzina di via Oslavia in pieno centro a Cattolica, lunedì mattina. Da quella casa in cui il ragazzo da tempo abitava una volta trasferitosi in Romagna dalla sua Viterbo dopo aver trovato lavoro come agente immobiliare. Una tragedia quella di Lorenzo che inizialmente era apparsa come un gesto volontario, salvo poi prendere molto in fretta i contorni terribili di una fatalità tremenda e improvvisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it