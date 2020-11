Coronavirus | si risveglia dal coma e scopre di aver partorito due gemelli

(Di giovedì 19 novembre 2020) Una dottoressa è stata ricoverata pere tenuto la inindotto a causa delle sue condizioni di salute. Al risveglio ha scoperto didato alla luce due. È successo a Birmingham, città inglese della contea delle Midlands Occidentali. Qui, in un ospedale del paese una dottoressa dopocontratto ilL'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus risveglia

Inews24

Una dottoressa è stata ricoverata per coronavirus e tenuto la in coma indotto a causa delle sue condizioni di salute. Al risveglio ha scoperto di aver dato alla luce due gemelli.Dal paziente 1 di Torricella alla chiusura della scuole: come la Puglia ha affrontato questo 2020 segnato dal Covid ...