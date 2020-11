Save the Children e Lavazza, insieme diamo speranza (Di mercoledì 18 novembre 2020) New Horizons, si chiama così il progetto che Save the Children sta portando avanti in India, e i nuovi orizzonti che l’organizzazione umanitaria prospetta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 24 anni nell’area di Calcutta, si ampliano anche grazie all’impegno di una grande realtà italiana. È dal 2001 che Lavazza collabora con Save the Children, ma quest’anno il supporto dell’azienda torinese, tramite la Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza, è strettamente legato a uno degli appuntamenti più significativi del brand. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) New Horizons, si chiama così il progetto che Save the Children sta portando avanti in India, e i nuovi orizzonti che l’organizzazione umanitaria prospetta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 24 anni nell’area di Calcutta, si ampliano anche grazie all’impegno di una grande realtà italiana. È dal 2001 che Lavazza collabora con Save the Children, ma quest’anno il supporto dell’azienda torinese, tramite la Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza, è strettamente legato a uno degli appuntamenti più significativi del brand.

RadiocorriereTv : RT @RaiDue: Volete scoprire tutto su L'Alligatore? ?? Save the date?? Mercoledì 18 h 18.30 ?? FB LIVE con @MassimoCarlotto, Matteo Martari, Va… - marcycefeide : RT @albiuno: Che dire anche di quelli dei banchetti di save the children, unicef, telethon e limitrofi...? - albiuno : Che dire anche di quelli dei banchetti di save the children, unicef, telethon e limitrofi...? - iscoscisl : RT @InDifesaDi: Save the date! Il 20/21 Novembre, il nodo trentino della rete #InDifesaDi organizza il webinar 'Il Trentino per i diritti u… - giuliopasserini : RT @RaiDue: Volete scoprire tutto su L'Alligatore? ?? Save the date?? Mercoledì 18 h 18.30 ?? FB LIVE con @MassimoCarlotto, Matteo Martari, Va… -

Ultime Notizie dalla rete : Save the Con gli occhi delle bambine Save the Children Italia Save the Children e Lavazza, insieme diamo speranza

Inger Ashing, CEO di Save the Children International, racconta come il Calendario Lavazza 2021 sia un simbolo di speranza per i bambini di tutto il mondo ...

L'allarme di Save the Children: "In Piemonte quasi un minore su cinque è in stato di povertà"

Difficoltà ad accedere a beni e servizi per il 19,6% di bambini e adolescenti. Crolla anche la natalità, "salvata" solo dalla presenza dei piccoli stranieri. E tra le ragazze, una su cinque non studia ...

Inger Ashing, CEO di Save the Children International, racconta come il Calendario Lavazza 2021 sia un simbolo di speranza per i bambini di tutto il mondo ...Difficoltà ad accedere a beni e servizi per il 19,6% di bambini e adolescenti. Crolla anche la natalità, "salvata" solo dalla presenza dei piccoli stranieri. E tra le ragazze, una su cinque non studia ...