Ottava giornata Serie A: le designazioni arbitrali (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei V. A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per l’Ottava giornata del Campionato di Serie A 2020/2021 in programma domenica 22 novembre CROTONE- LAZIO Sabato 21/11 ore 15 SACCHI PASSERI- AVALOS IV: PEZZUTO VAR: GUIDA AVAR: LONGO FIORENTINA- BENEVENTO h.12.30 GHERSINI LOMBARDI- LANOTTE IV: PICCININI VAR: DI PAOLO AVAR: DEL GIOVANE INTER- TORINO h.15.00 LA PENNA CECCONI- DI VUOLO IV: PASQUA VAR: ABISSO AVAR: GALETTO JUVENTUS- CAGLIARI Sabato 21/11 h.20.45 MARESCA VIVENZI- BRESMES IV: DIONISI VAR: MARIANI AVAR: VALERIANI NAPOLI- MILAN H.20.45 VALERI GIALLATINI- COLAROSSI IV: DOVERI VAR: IRRATI AVAR: PAGANESSI ROMA- PARMA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei V. A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per l’del Campionato diA 2020/2021 in programma domenica 22 novembre CROTONE- LAZIO Sabato 21/11 ore 15 SACCHI PASSERI- AVALOS IV: PEZZUTO VAR: GUIDA AVAR: LONGO FIORENTINA- BENEVENTO h.12.30 GHERSINI LOMBARDI- LANOTTE IV: PICCININI VAR: DI PAOLO AVAR: DEL GIOVANE INTER- TORINO h.15.00 LA PENNA CECCONI- DI VUOLO IV: PASQUA VAR: ABISSO AVAR: GALETTO JUVENTUS- CAGLIARI Sabato 21/11 h.20.45 MARESCA VIVENZI- BRESMES IV: DIONISI VAR: MARIANI AVAR: VALERIANI NAPOLI- MILAN H.20.45 VALERI GIALLATINI- COLAROSSI IV: DOVERI VAR: IRRATI AVAR: PAGANESSI ROMA- PARMA ...

Lecce – Reggiana, in Tv e formazioni

Lecce - Reggiana è una delle partite in programma per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Per le probabili formazioni, clicca qui.

