Covid | Google Maps mostra sulla mappa i numeri del contagio Come funziona

(Di mercoledì 18 novembre 2020)si aggiorna ai tempi della pandemia e aggiunge una nuova funzione all' app, che permette di visualizzare i dati e lo sviluppo del. Per attivarla basta cliccare sull'icona ...

DSovranista : RT @MoriMrc: Sul vaccino “anti covid” di Moderna i volontari dicono “la prima è fastidiosa, ma con la seconda dose sembra di morire”. Mi p… - gabrirbag1 : @Clutcher @AStramezzi In realtà lo stanno studiando un po' ovunque... (si chiama anche Olumiant) - vendutoschifoso : RT @MoriMrc: Sul vaccino “anti covid” di Moderna i volontari dicono “la prima è fastidiosa, ma con la seconda dose sembra di morire”. Mi p… - bizcommunityit : Covid, muore ragazza di 21 anni a Luzzara nel Reggiano - bizcommunityit : Test fai da te Covid: dove si trova e come funziona -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Google

Una nuova funzione dell'app permette di vedere l'andamento della pandemia e il numero di casi di contagio per Paese e per regione ...REGGIO EMILIA – Come era successo lo scorso luglio con un’indagine condotta dall’Università di Modena e Reggio, i cui ricercatori avevano concretizzato in numeri l’effetto positivo del lockdown sul pi ...