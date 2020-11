La foto di Scanzi su Giorgia Meloni | “Io non dimentico” | ma è uno scatto del 2019

Leggi su bufale

(Di lunedì 16 novembre 2020) Un post di Andreasumostrerebbe un assembramento di piazza guidato dalla leader dei Fratelli d’Italia insieme a Matteo Salvini e Giovanni Toti. “Io non dimentico”, scrive il giornalista de Il Fatto Quotidiano il 13 novembre 2020 lasciando intendere che loche mostra i tre leader in piazza accompagnati da una folla senza mascherine sia attuale. Una semplice ricerca a ritroso, però, dice il contrario. Come riporta Il Tempo il deputato di FDI Giovanni Donzelli fa notare che ben due scatti, quello principale in alto e quello in basso a sinistra, risalgono a un periodo precedente rispetto alla pandemia. Loprincipale con Salvini,e Toti: settembreCon ...