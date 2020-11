Calabria: Strada smentisce palazzo Chigi, tandem con Gaudio non esiste (Di lunedì 16 novembre 2020) Il fondatore di Emergency contesta severamente palazzo Chigi, negando che sia stato raggiunto un accordo, per il quale si sta ancora discutendo. Non rinnega però la sua disponibilità Leggi su firenzepost (Di lunedì 16 novembre 2020) Il fondatore di Emergency contesta severamente, negando che sia stato raggiunto un accordo, per il quale si sta ancora discutendo. Non rinnega però la sua disponibilità

