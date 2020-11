Grande Fratello Vip 5, Brosio in nomination per violazione di regolamento. Oppini jr graziato (Di martedì 3 novembre 2020) Una quindicesima puntata decisamente sonnacchiosa del Grande Fratello Vip 5 si è distinta per non aver riservato alcun provvedimento – se non una nomination di ufficio, ma l’ha conquistata a prescindere – a Francesco Oppini, che nelle ultime ore aveva pronunciato delle frasi infelici ai danni di Dayane Mello e Flavia Vento. Il diretto interessato, rimproverato duramente da Alfonso Signorini, ha fatto mea culpa, con il conduttore che gli ha comunicato che dato il rispetto riservato alla fidanzata (da quando si valutano i comportamenti al di fuori della casa?) e il percorso in generale, non sarebbe incorso in alcuna squalifica. Una decisione ingiusta se si pensa ai precedenti di Clemente Russo nella prima edizione del reality show per celebrità e di Salvo Veneziano nella precedente, che ... Leggi su tvblog (Di martedì 3 novembre 2020) Una quindicesima puntata decisamente sonnacchiosa delVip 5 si è distinta per non aver riservato alcun provvedimento – se non unadi ufficio, ma l’ha conquistata a prescindere – a Francesco, che nelle ultime ore aveva pronunciato delle frasi infelici ai danni di Dayane Mello e Flavia Vento. Il diretto interessato, rimproverato duramente da Alfonso Signorini, ha fatto mea culpa, con il conduttore che gli ha comunicato che dato il rispetto riservato alla fidanzata (da quando si valutano i comportamenti al di fuori della casa?) e il percorso in generale, non sarebbe incorso in alcuna squalifica. Una decisione ingiusta se si pensa ai precedenti di Clemente Russo nella prima edizione del reality show per celebrità e di Salvo Veneziano nella precedente, che ...

