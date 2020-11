Dpcm, Conte: «Limiti agli spostamenti. Misure entro mercoledì differenziate per le Regioni» (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel nuovo Dpcm si va verso un coprifuoco con la previsione di «Limiti agli spostamenti delle persone nella fascia serale più tarda». «Alla luce... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel nuovosi va verso un coprifuoco con la previsione di «delle persone nella fascia serale più tarda». «Alla luce...

pietroraffa : #Conte:'A marzo sprovvisti di un piano abbiamo emanato provvedimenti che ci hanno portato un lockdown generalizzato… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - IlContiAndrea : #Conte “100% didattica a distanza per le scuole superiori. Non verso stretta nazionale ma mirata relativa a dato Re… - Raf1611 : RT @jacopo_iacoboni: Praticamente, nel dpcm Conte darà alle regioni il compito di decretare i loro stessi lockdown. Se non lo fanno loro, l… - Allepanda1 : RT @strange_days_82: Dov'è la statua di quest'uomo #Borghi #Lega #Conte #Dpcm #coprifuoco #lockdown @borghi_claudio -