Licenziamento online: come si fa e quando è possibile (Di domenica 1 novembre 2020) Licenziamento online: come si fa e quando è possibile Ormai internet e le nuove tecnologie fanno parte della vita della stragrande maggioranza dei cittadini italiani: ciò vale anche per un settore come il diritto del lavoro ed, in particolare, per l’ipotesi del Licenziamento online. Di seguito infatti vogliamo porre l’attenzione su una novità degli ultimi anni che riguarda i lavoratori dipendenti, ovvero l’obbligo di dimissioni online per chi si vuole licenziare. Facciamo chiarezza e vediamo allora come comportarsi in queste circostanze. Se ti interessa saperne di più sul Licenziamento per malattia illegittimo, come sancito dalla Corte di ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 1 novembre 2020)si fa eOrmai internet e le nuove tecnologie fanno parte della vita della stragrande maggioranza dei cittadini italiani: ciò vale anche per un settoreil diritto del lavoro ed, in particolare, per l’ipotesi del. Di seguito infatti vogliamo porre l’attenzione su una novità degli ultimi anni che riguarda i lavoratori dipendenti, ovvero l’obbligo di dimissioniper chi si vuole licenziare. Facciamo chiarezza e vediamo alloracomportarsi in queste circostanze. Se ti interessa saperne di più sulper malattia illegittimo,sancito dalla Corte di ...

nosenseistheway : Come la prendiamo un'assunzione a inizio ottobre con licenziamento ieri a causa del covid perché, hey, eri ancora i… - almostblue89 : RT @almostblue89: @TheCrusadery Altra cosa da fare, non leggere più i giornali né online né cartacei. Senza vendite né pubblicità licenziam… - almostblue89 : @TheCrusadery Altra cosa da fare, non leggere più i giornali né online né cartacei. Senza vendite né pubblicità lic… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamento online Decreto Ristoro, perché la proroga del divieto di licenziamenti è un errore strategico Open Whirlpool, operai a poche ore dal licenziamento: vertice Conte-sindacati

Whirlpool, licenziamenti dal 31 dicembre. Conte: "Abbiamo gli strumenti per salvaguardare i lavoratori" Dal primo novembre stop alla produzione nello stabilimento Whirlpool di Napoli. Lo ha comunicato ...

Nuovi esuberi alla Robuschi, parte a mobilitazione dei lavoratori

Vota! Nuovi esuberi alla Robuschi, parte a mobilitazione dei lavoratori. Lo scorso mercoledì 13 luglio l’azienda Gardner Denver Srl a comunicato ufficialmente alle organizzazio ...

Whirlpool, licenziamenti dal 31 dicembre. Conte: "Abbiamo gli strumenti per salvaguardare i lavoratori" Dal primo novembre stop alla produzione nello stabilimento Whirlpool di Napoli. Lo ha comunicato ...Vota! Nuovi esuberi alla Robuschi, parte a mobilitazione dei lavoratori. Lo scorso mercoledì 13 luglio l’azienda Gardner Denver Srl a comunicato ufficialmente alle organizzazio ...